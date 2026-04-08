Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Eribe Hürkuş Sokak'ta dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Demir ailesinin oturduğu apartmanın 5'inci katında meydana gelen olayda, ailenin özel gereksinimli ikiz çocuklarından 11 yaşındaki Ateş Ender Demir balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, ikiz kardeşlere özel ders veren öğretmenin evden ayrılışı sırasında gerçekleşti. Anne Didem Tulga Demir (43) ve baba Ender Özgür Demir (45), öğretmeni yolcu etmek için odadan kısa süreliğine ayrıldı. Bu esnada odadan gelen sesi fark eden ebeveynler geri döndüklerinde balkon kapısının açık olduğunu gördü. Balkondan aşağı bakan baba Demir, oğlunun birinci katın terasına düştüğünü fark etti.
İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ender Demir'in cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir, bugün Mevlana Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi. Yetkililerin olaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.