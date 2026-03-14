Japonya futbolunun tanınan isimlerinden Keisuke Honda, 2026 FIFA Dünya Kupası’na İran Millî Futbol Takımı’nın katılımını desteklediğini açıklamasının ardından bir reklam anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

39 yaşındaki eski futbolcu, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biliyorum çok hassas bir konu ama şahsen İran’ın Dünya Kupası’na katılmalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Honda daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise söz konusu açıklamasının ardından bir ABD şirketiyle yapılması planlanan reklam anlaşmasının askıya alındığını belirtti. Eski futbolcu paylaşımında, “Görünüşe göre Dünya Kupası’na yetişmesi muhtemel olan bir ABD şirketinin reklamı, İran Milli Takımı’na destek açıklamam nedeniyle askıya alındı. Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Futbol kariyerini 2024 yılı sonunda noktalayan Honda, kulüp kariyerinde AC Milan, Botafogo ve Vitesse gibi takımlarda forma giydi. Japon yıldız, Japonya Millî Futbol Takımı ile çıktığı 98 maçta 37 gol kaydetti.