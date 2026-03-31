Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yönelik hazırlanan yeni öğrenci affı düzenlemesinde teknik çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Hazırlanan kanun teklifi taslağında, önceki düzenlemelere göre kapsamın genişletilmesi ve başvuru koşullarının sadeleştirilmesi öngörülüyor.

7.5 MİLYON KİŞİ YARARLANABİLİR

Düzenleme için üzerinde durulan iki farklı senaryo, Temmuz 2022 tarihini esas alıyor. İlk senaryoya göre sadece Temmuz 2022 sonrasını kapsayan bir düzenleme yapılması halinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin hak sahibi olacağı, bunlardan 190 bininin fiilen eğitime döneceği tahmin ediliyor. İkinci senaryoda ise Temmuz 2022 öncesini de kapsayan geniş bir çerçeve çiziliyor; bu durumda potansiyel yararlanıcı sayısının 7,5 milyona ulaşabileceği belirtiliyor. Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilenler için tek şart, daha önceki aflardan yararlanmamış olmak şeklinde taslağa eklendi.

UYGULAMA ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni taslakta, geçmiş af uygulamalarında yer alan bazı kriterler kaldırıldı. Buna göre:

- Mali durum şartı aranmayacak.

- Eğitimin belirli bir kısmını tamamlama zorunluluğu (yarı süre şartı) uygulanmayacak.

- Düzenleme sadece ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayacak; yüksek lisans ve doktora öğrencileri kapsam dışında tutulacak.

YAZ GELMEDEN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, YÖK yetkilileri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen son toplantıda taslak metne nihai şekli verildi. Kanun teklifinin nisan ayı sonunda TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Sürecin hızlandırılarak düzenlemenin yaz aylarından önce yasalaşması hedefleniyor.

AFLARIN SÜREKLİLİĞİ TARTIŞMASI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte üniversitelerde kayıt, ders saydırma ve intibak işlemlerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Uzun süre eğitimden uzak kalan öğrencilerin akademik uyum süreci ve iş gücü piyasasına olası etkileri üzerinde etki analizi çalışmaları sürdürülüyor. Uzmanlar, kapsamın geniş tutulması halinde "afların sürekliliği" konusundaki akademik tartışmaların yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.