İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Basın Kartı" konulu genelgede, basın mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken kullandıkları bu belgenin hukuki statüsüne ve sağladığı ayrıcalıklara dikkat çekildi. Yazıda, basın kartının belirli şartları taşıyan medya çalışanlarına verilen kamusal bir denetim ve haberleşme aracı olduğu hatırlatıldı.

Genelgede, 13 Ekim 2022 tarihinde 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda yapılan değişiklikle basın kartının "resmi nitelikte bir kimlik belgesi" olduğuna dair hükmün kanuna eklendiği belirtildi. Basın Kartı Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine atıfta bulunulan yazıda, bu kartların tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilmesi gereken bir belge olduğu ifade edildi.

"BASIN KARTINI GÖSTERENDEN KİMLİK İSTENMESİNE GEREK YOK"

Kolluk birimlerinin kimlik tespit süreçlerinde dikkat etmesi gereken hususların altının çizildiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Basın kartı bilgiye erişim hakkı, haberleşme hürriyeti ve kamusal denetim mekanizmalarının işletilmesi noktasında önem arz etmektedir. 13 Ekim 2022 tarihinde 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun Ek Madde 1'inde yapılan değişiklikle kanuna 'Basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi' olduğu hükmü eklenmiştir. Basın Kartı Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 5'inci maddelerinde, 'Basın kartları, başkanlıkça verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik belgesidir' şeklinde nitelendirilmiştir. Mezkur kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 'resmi kimlik belgesi' statüsüne sahip olan basın kartları kimlik tespiti süreçlerinde resmi kimlik belgesi olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda usulüne uygun olarak düzenlenmiş basın kartını ibraz eden kişilerden kolluk birimlerimizce ayrıca bir kimlik belgesi ibraz etmelerinin istenmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

KOLLUK BİRİMLERİNE UYGULAMA TALİMATI

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bu talimatla birlikte, saha denetimlerinde veya rutin kontrollerde basın kartını ibraz eden gazetecilerden ikinci bir kimlik belgesi talep edilmeyecek. Uygulamanın, basın mensuplarının görevlerini ifa ederken karşılaştıkları bürokratik süreçleri kolaylaştırması ve kanuni haklarının korunması hedefleniyor.