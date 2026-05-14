İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 30 Mart’ta tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlandı.



EK İFADENİN ARDINDAN CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLDİ



12 Mayıs'ta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek amacıyla ek bir ifade daha veren Yalım, İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

