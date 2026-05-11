Bu hafta piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Çin temasları ve Merkez Bankası’nın (TCMB) 14 Mayıs’taki Enflasyon Raporu sunumu yakından izlenecek. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TCMB’nin hem yüzde 16 olan ara hedefi, hem de yüzde 15-21 aralığındaki enflasyon tahminini güncellemesini bekliyor. Eryılmaz, enflasyonda yüzde 21 olan üst bandın, yüzde 25-26 seviyesine çıkabileceğini düşünüyor. Eryılmaz, Trump’ın Çin ziyaretinin pozitif geçmesi halinde altın ve gümüşün yükselebileceğini öngörüyor

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.