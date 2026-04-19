Hürmüz Boğazı’nın kısa süreli açılmasının ardından ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesi üzerine İran boğazı yeniden kapatma kararı aldı. Karşılıklı sert açıklamalarla bölgede tansiyon tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir çıkış geldi. Trump, bir barış anlaşmasına “er ya da geç” varılabileceğini ifade ederek müzakere heyetinin yarın Pakistan'da olacağı bilgisini paylaştı. Yaşanan bu sıcak gelişmeleri ve piyasalara yansımasını Ekonomist Sertaç Ekeke, sözcü.com.tr’ye özel olarak değerlendirdi:

"BU YAŞANANLAR PAZARLIK PAYI"

Hürmüz tarafında bir açılma bir kapanma, bir olumlu barış açıklamaları, bir de sert barış açıklamaları şeklinde devam eden aslında biraz karışık bir seyir olduğunu ifade eden Sertaç Ekeke, tüm bu yaşananları aslında "pazarlık payı" olarak saymakta fayda olduğunu dile getirdi. Özellikle Trump’ın çelişik açıklamalar yaparak pazarlık etmeyi bir alışkanlık haline dönüştürmüş durumda olduğunu belirten Ekeke, meselenin temelini bu stratejiye yormak gerektiğini vurguladı. Şu anki ana görüntüde Trump’ın elinde çok fazla bir seçenek olmadığını savunan Ekeke, ABD Başkanı'nın ancak pazarlığı bu şekilde yürüterek güçlenebildiğini belirtti.

PETROLDE 100 DOLAR SINIRI VE STRATEJİK ADIMLAR

Bu diplomatik manevraların petrol fiyatları tarafında doğal bir dalgalanma getirdiğini söyleyen Ekeke, piyasanın artık sadece söylemlere bakmadığına dikkat çekti. Petrol piyasasında bu açıklamaların artık çok fazla önemsenmediği bir noktaya gelindiğini belirten Ekeke, asıl dikkat edilen noktanın gelecek açıklamalardan ziyade atılacak somut adımlar olduğunu ifade etti. Mevcut görüntüyle 100 doların üzerinde kalıcı olmayan petrol fiyatları gördüklerini söyleyen Ekeke, fiyatlarda 100 doların üzerinde kalıcı bir hareketlenme olabilmesi için masadan tamamen kalkılması ve net anlamda o masanın dağıtılması gerektiğini savundu.

UZLAŞMA BEKLENTİSİ VE PİYASA RAKAMLARI

Bu hafta itibarıyla masaya tekrar oturulacağı ve yavaş yavaş bir uzlaşmanın zemin bulacağı beklentilerinin hakim olduğunu söyleyen Sertaç Ekeke, bu durumun petrolü 100 doların altında, 85 ile 87 dolarlara kadar uzanan bir hareketlilik penceresinde tuttuğunu belirtti. Altın fiyatlarının da 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmadığını kaydeden Ekeke, piyasanın genel anlamda dengeli bir duruş sergilediğini ifade etti.

BORSALARDA POZİTİF SEYİR VE BARIŞ FİYATLAMASI

Tüm bu gerilime rağmen piyasada en çok pozitif ayrışan tarafın hisse senedi piyasaları olduğunu belirten Ekeke, hem Amerikan borsalarında hem de Türkiye gibi piyasalarda pozitif seyrin devam edeceği öngörüsünde bulundu. Piyasanın şu an için barışa inanmak ve barış tarafını fiyatlamak istediğini vurgulayan Ekeke, gelinen noktada çok büyük bir değişim olmadığını ve sert görünen her açıklamanın arka planında bir pazarlık payı aranması gerektiğini sözlerine ekledi.

