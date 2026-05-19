Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan hastane yöneticisinin de yakalandığı bildirildi.

“EVRAKTA SAHTECİLİK” SORUŞTURMASI

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, Elazığ Medikal Hospital ile birlikte iki sağlık merkezine yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonun, “evrakta sahtecilik” iddiaları kapsamında başlatılan soruşturma doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

HASTANE PATRONU KIRIKKALE’DE YAKALANDI

Soruşturmanın devamında, Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ş.’nin, Kırıkkale’de güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.