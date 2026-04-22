Enerji dünyasında "asla olmaz" denilen dönüm noktası nihayet gerçekleşti. 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları, kömür enerjisini ilk kez geride bıraktı. Güneş enerjisindeki inanılmaz yükseliş, fosil yakıtların büyümesini tamamen durdururken, temiz enerji küresel elektrik talebinin tamamını tek başına karşılamayı başardı.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE SON 8 YILIN REKORU

Güneş enerjisi üretimi 2025 yılında kelimenin tam anlamıyla "patlama" yaptı. Üretim, bir önceki yıla göre %30 artarak 2.778 TWh seviyesine ulaştı. Sadece bir yıldaki güneş enerjisi artışı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm devasa LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatına eşdeğer bir enerji sağladı. Yani güneş, koca bir doğalgaz hattının işini tek başına gördü.

HER 3 YILDA YENİ BİR REKOR

Güneş enerjisinin büyüme hızı matematiksel sınırları zorluyor. 2015 yılında sadece 256 TWh olan üretim, 10 yılda 10 kattan fazla büyüdü. Güneş, 2025'te rüzgar enerjisini ilk kez geçti. Uzmanlar, 2026 yılında hem güneşin hem de rüzgarın nükleer enerjiyi de geride bırakacağını öngörüyor.

TEMİZ ENERJİ BU KEZ TALEPLERE YETİŞTİ

Dünya genelinde artan elektrik ihtiyacı artık fosil yakıtlarla değil, güneş ve rüzgarla doyuruluyor. 2025 yılında küresel elektrik talebi artışının %75’i sadece güneşten geldi. Rüzgarla birleşince bu iki kaynak, yeni talebin tam %99’unu karşıladı. Yenilenebilir enerjinin toplam payı %33,8 ile tarihte ilk kez üçte biri aştı. Fosil yakıt kullanımı ise %0,2 azalarak düşüş trendine girdi.

ENERJİ ARTK DEPOLANIYOR

Güneşin en büyük sorunu olan "gece üretim yapamama" problemi, batarya maliyetlerindeki düşüşle çözülüyor. 2024’te %20 düşen batarya maliyetleri, 2025 yılında tam %45 daha ucuzladı. Bu ucuzlama sayesinde batarya kurulumları %46 arttı. Dünya artık öğlen ürettiği güneş enerjisinin %14’ünü akşam saatlerine kaydırabilecek devasa bir depolama kapasitesine sahip.