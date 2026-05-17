Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye genelinde dün toplam 914 bin 891 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim 908 bin 659 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Güneş enerjisi santrallerinin günlük bazda 160 bin 800 megavatsaat üretime ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gördüğü günde, toplam üretimde aslan payını yüzde 32,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Günlük bazda enerji tüketim verileri incelendiğinde, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 508 megavatsaatle saat 12.00'de gerçekleşti. Günün en düşük elektrik tüketimi ise sabaha karşı saat 07.00'de 32 bin 148 megavatsaat olarak belirlendi.

Elektrik üretiminde kaynakların dağılımı çeşitlilik gösterdi. Barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 32,1'lik payla üretimin ilk sırasında yer alarak elektrik arzında lokomotif görevi üstlendi. Hidroelektrik santrallerini, yüzde 17,6'lık payla güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,5 ile doğal gaz santralleri takip etti.

Güneş enerjisi tarafında ise tarihi bir zirveye imza atıldı. Dün elde edilen 160 bin 800 megavatsaatlik elektrik üretimi, bu yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Güneşten elektrik üretiminde bundan önceki en yüksek seviye, 159 bin 592 megavatsaatle 13 Mayıs'ta kırılmıştı. Son verilerle birlikte güneş enerjisi üretimi yıl içindeki kendi rekorunu tazelemiş oldu.

Enerji ticaretinde de hareketli bir gün geride kalırken, Türkiye elektrikte net ihracatçı konumunu sürdürdü. Günlük bazda gerçekleştirilen sınır ötesi enerji ticaretinde dün, 10 bin 393 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, elektrik ithalatı ise 3 bin 776 megavatsaat seviyesinde kaldı.