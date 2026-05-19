Son yıllarda elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaşması, şarj altyapısına olan ihtiyacı da beraberinde getirdi. Kamusal alanlardaki istasyonların yanı sıra pek çok araç sahibi, konut ya da villalarına kişisel şarj üniteleri kurmayı tercih ediyor. Gerekli yasal izinler alınmadan, projesiz ve mevzuata aykırı şekilde kurulan bu şarj istasyonları, aboneleri hiç beklemedikleri devasa cezalarla karşı karşıya bırakıyor. Bunun son ve en çarpıcı örneği İstanbul’da yaşandı.

840 BİN TL CEZA KESİLDİ

Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayan bir doktor, konutuna elektrikli araç şarj istasyonu kurdurdu. Ancak Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan saha denetimlerinde, söz konusu şarj istasyonunun perakende satış sözleşmesi bulunmasına rağmen, ana sayaçtan bağımsız "harici bir hat" çekilerek kullanıldığı belirtti. Sayaçtan geçirilmeksizin enerji tüketimi yapıldığının belirlenmesi üzerine aboneye adeta ceza yağdı.

REKOR FATURANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu aboneye kesilen resmi faturanın detaylarında, şu detaylar yer aldı:

Fatura Tutarı: 840.439,74 TL

Hesaplama Türü: Harici Hat (Sayaç devre dışı bırakılarak çekilen hat)

Enerji Bedeli (SKTT ve Yüksek Kademe): Yaklaşık 398 bin TL

Dağıtım Bedeli: 345.693,74 TL

Vergi ve Fonlar (KDV dahil): Yaklaşık 96 bin TL