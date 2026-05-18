İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan bir doktor, evinde konforlu şarj imkanı sağlamak amacıyla müstakil konutuna bir elektrikli araç şarj istasyonu kurdurdu. Bölgede düzenli denetimler gerçekleştiren Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) ekipleri, söz konusu konutta yaptıkları incelemede usulsüzlük tespit etti.
MİLYONLUK CEZA KESİLDİ
Yapılan teknik kontrolde, abonenin mevcut bir perakende satış sözleşmesi bulunmasına rağmen, şarj istasyonu için ana şebekeden ayrı bir hat çekildiği ve bu hattın sayaçtan geçirilmeden doğrudan istasyona bağlandığı saptandı.
Sayaç dışı enerji tüketimi yapıldığının belirlenmesi üzerine, istasyon sahibi doktora 840 bin TL’yi aşan dev bir kaçak elektrik cezası kesildi.