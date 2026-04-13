Elon Musk yönetimindeki X, anlık mesajlaşma pazarında WhatsApp ve Signal gibi devlere rakip olacak yeni uygulaması XChat'i tanıttı. Halihazırda App Store'da ön siparişe açılan uygulamanın, 17 Nisan itibarıyla kullanıcılarla buluşması planlanıyor. XChat, "sıfır reklam" ve "maksimum gizlilik" vaadiyle dikkat çekiyor.

X CEO'su Elon Musk, 2025 yılı ortalarında doğrudan mesajlaşma mimarisini güncelleyeceğini duyurmuştu. XChat, bu vizyonu bir adım ileri taşıyor.

Kullanıcılar sadece kendi mesajlarını değil, gruptaki tüm katılımcıların mesajlarını düzenleme ve silme yetkisine sahip olacak. Gizlilik ihlallerini önlemek amacıyla uygulama içinde ekran görüntüsü alınması engellenecek.

Mesajlar, okunduktan beş dakika sonra otomatik olarak silinecek şekilde ayarlanabiliyor.

XChat'te kullanıcılar, 481 üyeye kadar geniş sohbet grupları oluşturabiliyor. Uygulama, iPhone ve iPad gibi farklı cihazlar arasında kesintisiz sesli ve görüntülü arama yapma imkanı tanıyor.

Uygulama mağazasındaki açıklamaya göre XChat, rakiplerinden farklı bir ticari model benimsiyor.

Şirket, kullanıcı etkinliklerini izlemeyeceğini ve uygulama içinde hiçbir şekilde reklam göstermeyeceğini taahhüt ediyor. Bu hamle, X'in ana platformundaki reklam odaklı modelinden farklı bir yöne işaret ediyor.

XChat'in gelişi, X kullanıcılarının platform içindeki iletişimini bağımsız bir ekosisteme taşıma potansiyeli taşıyor. 17 Nisan'da yayınlanacak olan uygulama, mevcut iPhone ve iPad kullanıcıları tarafından "ön sipariş" verilerek otomatik yükleme listesine eklenebiliyor. Elon Musk'ın bu yeni dijital kalesi, gizlilik hassasiyeti olan kullanıcıları kendine çekip çekemeyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor.