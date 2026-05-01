Türkiye, bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü, alın terini hiçe sayan uygulamaların gölgesinde geçiriyor. İşçiler, iktidarın reva gördüğü emek, özgürlük ve hak kayıplarına karşı yurdun dört bir yanından itiraz seslerini yükselecek.

AKP’nin 24 yıl süren iktidarı boyunca işçiler güvencesiz çalışma koşullarına, yoksulluğa mahkum edildi. 2012’den bu yana en az 26 bin işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Türkiye asgari ücretliler ülkesi haline geldi. Ülkemiz geniş katılımlı işçi eylemlerine sahne oldu. 2024’te 333 bin işçi, eriyen ücretlere ve ağırlaşan yaşam koşullarına karşı meydanlara inerken, bu eylemler 2025’te de artarak devam etti. İşçilerin mücadelesi sürerken, beyaz yakılılar da çalışma düzeninden nasibini aldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Sosyal İş Sendikası, bir şirket yetkilisinin uzun saatler boyunca çalışmayı ‘ütopya’ olarak adlandırmasının ardından beyaz yakalılara örgütlenme çağrısında bulundu.

BU YIL ZAFERLE GELDİ

Türkiye, bu yıl 1 Mayıs’ı defalarca gözaltına alınan, polisin sert müdahalesine maruz kalan Doruk Madencilik İşçilerinin direnişi ile karşıladı. Aylardır maaşlarını alamayan, mesaileri, tazminatları ödenmeyen Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 9 gün süren açlık grevi kazanımla sonuçlandı.

Emeğin ağır ekonomik sorunları gündemden düşmezken, bu yıl da emekçiler 1 Mayıs’ta meydanları dolduracak. Türk-İş, bu yıl 1 Mayıs’ta Edirne’de olacak. Geçen yıl 1 Mayıs’ı Rize’de ÇAYKUR işçileriyle kutlayan Hak-İş, bu yıl Bursa’da program düzenleyecek. Memur-Sen bu yıl Çorum’da, Türkiye Kamu-Sen ise Çanakkale’de talep ve görüşlerini dile getirecek.

Hak kayıplarına ülkenin dört bir yanından itiraz sesleri yükselecek

İstanbul’da Kadıköy ve Kartal’da kutlanacak

Emek ve demokrasi mücadelesinin hafızası Taksim Meydanı, bu yıl da kutlamalara kapalı. 1 Mayıs alanının Taksim olduğuna dikkat çeken meslek örgütleri, ‘1 Mayıs’ta alanları dolduralım’ çağrısında bulundu. 1 Mayıs’ı İstanbul’da kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK bu yıl da İstanbul’da. Kadıköy İskele Meydanı’ndaki kutlama programına, TMMOB ve TTB’de katılacak. TKP de Kartal Meydanı’nda miting yapacak. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “DİSK olarak 2026 yılı 1 Mayıs’ını işçi sınıfını örgütleme süreci olarak değerlendiriyoruz. Türkiye işçi sınıfına da bu çağrıyı yapıyoruz: İşçiler birleşir; bu düzen değişir” dedi.