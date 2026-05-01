1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve Taksim'e çıkan yollar sabahın erken saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ulaşım engellerinden Taksim ve çevresindeki otellerde kalan turistler valizleriyle yürümek zorunda kaldı.

Valiliğin kararıyla Taksim’e çıkan yolar trafiğe kapatılırken, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı servisine binmek isteyen turistler, yağmur altında valizleriyle duraklara yürümek zorunda kaldı. Bazıları da taksilere binerek gitti.

Caddeye çıkan tüm sokakların girişleri demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri belirlenen kontrol noktalarda bekleyişini sürdürüyor. TOMA'ların hazır bekletildiği Taksim ve çevresinde bazı toplu taşıma noktalarında da kısıtlamalar devam ediyor.