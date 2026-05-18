Emeklilerin 8 bin 77 liralık seyyanen zam hakkı için başlattığı Anayasa Mahkemesi’ne dilekçe kampanyası ülke genelinde sürüyor. Birçok ilde emekliler adliyelere giderek dilekçelerini teslim ederken, bugün Ankara’da geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirilecek.

Seyyanen zam davası kapsamında yürütülen ‘Anayasa Mahkemesi’ne 1 milyon imza’ kampanyası için emekli örgütleri ve emekliler, 18 Mayıs 2026 (bugün) Pazartesi günü saat 13.30’da Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde bir araya gelecek. Emekliler, dilekçelerini verdikten sonra basın açıklaması yapacak. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Anayasa Mahkemesi karar verinceye kadar imza kampanyamız devam edecek” dedi.

DİLEKÇELERE YER BULAMAYACAK

Emeklileri bir araya getiren toplantıya Tüm Emekliler Sendikası, Birleşik Kamu-İş, Tüm Emek-Der, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, Tüm Sivil Emekliler Derneği ve Bağımsız Emekliler Sendikası ile çok sayıda emeklinin katılması bekleniyor. Gelişmelere ilişkin bilgi veren Avukat Gündoğan, geçen hafta da birçok ilde emeklilerin adliyelere giderek dilekçe verip açıklamalar yaptığını, kampanyanın Türkiye genelinde devam ettiğini söyledi. Türkiye tarihinde ilk kez bir davaya katılmak için bu kadar yoğun şekilde dilekçe verildiğini ifade eden Gündoğan, “Ülkemizin her köşesinde emeklilerimiz Anayasa Mahkemesine dilekçe vermek için adliyelere koştular, sorunlarla karşılaştılar ama yılmadılar sonunda dilekçelerini verdiler. Bir milyon dilekçe hedefimize çok yakında ulaşacağız. Anayasa Mahkemesi yakında gelen dilekçeleri koyacak yer bulamayacak” dedi.

Seçim sözünü tutmadı

Temmuz 2023’te memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zam, memur emeklilerine de verilmesi gerekirken yüksek enflasyona rağmen hâlâ ödenmedi. Bu süre zarfında emeklinin geçim derdi daha da büyüdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden üç gün önce yaptığı açıklamada, “En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz” demişti.