Belce Örü ERÇİN

Son yıllarda emekli aylığı çoğu emekli için ancak ek maaşla birlikte anlamlı hale gelen yetersiz bir gelir kalemi oldu. Forum Toplum Araştırmaları Enstitüsü Derneği’nin ‘Türkiye’de Emekli Yoksulluğu’ araştırması emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun kaldığını ve geçinebilmek için çalışmaya mecbur kaldıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Araştırma kapsamında katılımcılara sorulan “Çalışmamak benim için mümkün değil, geçinebilmek için çalışmak zorundayım” ifadesine katılımcıların yüzde 64.2’si kesinlikle katıldığını, yüzde 24.5’i ise katıldığını belirtti. Bu ifadeye katılma oranı toplam yüzde 88.7’ya ulaştı. Yine benzer bir ifade olan “Çalışmadan temel ihtiyaçlarımı karşılayamam” diyenlerin oranı da toplamda yüzde 88.8 oldu. Katılımcıların yüzde 76’sı ısınma giderlerini karşılarken bile zorlandığını belirtti.

‘ESKİDEN RAHATTI’

Emekli aylığı dışında ek gelire sahip olmak ve kira ödememek de emekli yoksulluğunun temel belirleyenleri arasında. Araştırmaya katılanlardan biri “Emekli maaşım yetse çalışmazdım, evimde otururdum. 77 yaşından sonra benim burada ne işim var? Ama emekli parası yetmiyor” ifadelerini kullanırken, bir diğeri şu yorumu yaptı: “Eskiden en azından emekli olduktan sonra rahat bir hayat sürdürebiliyordunuz. Bir ev alabilirim diye düşündük. Şimdi koşullara bakıyorsunuz çok zor.”

Bir katılımcı da “Çalışırken maaşımın dörtte biri aylık gıdaya giderdi. Şimdi maaşımın yarısı gidiyor. O da çok konforlu bir gıdaya değil” değerlendirmesinde bulundu. Katılımcılar arasında tam zamanlı çalışanların yüzde 56.6 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Emeklilik sonrası çalışanların yüzde 62’si sigortasız çalıştığını belirtti.

Kira ödemek oldukça zorluyor

Araştırmada emekli aylığı ve halen yürüttüğü çalışma dışında kira, faiz, ikinci bir maaş ya da benzeri düzenli gelire sahip olanların oranı yüzde 27.3’te kaldı. Konut edinmiş olanlar içinde en büyük ağırlık 2008 öncesi dönemde toplandı. Araştırmaya katılan bir emekli, “Hayattaki en büyük yatırımımız ev sahibi olmak. Bugün bakıyoruz 25-30 bin liradan aşağı kira yok. Nasıl verecektik” diye sorarken, bir diğeri “Evim olmasaydı sürünecektim. Ev olduğu için bir şekilde başımızı sokuyoruz. Olmasaydı çok daha kötüydü” dedi.