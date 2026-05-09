Emekli olarak düzenli bir yaşam kurma hayaliyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuran 53 yaşındaki Ömer Rıdvan Küçükdeniz, aldığı haberle büyük şaşkınlık yaşadı. Başvuru sırasında adına kayıtlı iki farklı şirket bulunduğunu öğrenen Küçükdeniz’in, aynı zamanda 600 bin lirayı aşan Bağ-Kur borcu olduğu ortaya çıktı.

HABERİ OLMADAN AÇILAN ŞİRKETLER KABUSU OLDU

CNN Türk'ün haberine göre, yıllardır zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Küçükdeniz, şirketlerden ve borçlardan haberi olmadığını belirtti. SGK kayıtlarında biri İstanbul Ataşehir’de, diğeri ise Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görünen şirketler nedeniyle emeklilik işlemleri durduruldu.

EMEKLİLİK BEKLERKEN SOKAKTA KALDI

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Küçükdeniz, emekli maaşı alarak hayatını düzene koymayı hedeflediğini ancak karşısına çıkan borçlar nedeniyle büyük bir çıkmaza sürüklendiğini söyledi. Barınma sorunu yaşadığını ifade eden Küçükdeniz, uzun süredir sokakta kaldığını ve geçici yerlerde yaşamını sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.

“Üzerimde bir şirket olduğunu söylediler. İstanbul Ataşehir’de ve ‘hâlâ açık olarak görünüyor’ dediler. Borçlu iki şirket görünüyormuş. Biri İstanbul Ataşehir’de, bir tanesi de Çorlu’da görünüyor. Ben evsizim, sokakta yaşıyorum. Bunlardan benim haberim yoktu”

Dolandırıldığını SGK’ya gittiği zaman anladığını belirten Küçükdeniz, “Ben şimdiye kadar emekliydim, her ay maaşımı alıyordum. İnsan gibi yaşamak istiyorum artık. Yeter, elim kolum bağlı. Veterinerde yatıp kalkıyorum. Başka gidecek, kalacak yerim yok. Bunun yüzünden mağdur oldum”