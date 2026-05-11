2023 yılının Temmuz ayında devlet memurları için hayata geçirilen seyyanen artış düzenlemesi, emekliler ile memur maaşları arasındaki makası tarihin en yüksek seviyelerinden birine taşıdı. O dönemde 8.077 TL olarak uygulanan ve memur maaşlarına kalıcı olarak eklenen bu tutar, enflasyon farkları ve dönem zamlarıyla katlanırken; düzenleme dışında tutulan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için her ay büyüyen bir gelir kaybı anlamına gelmeye başladı.

8 BİN LİRA NASIL 26 BİN LİRA OLDU?

Memurlara verilen seyyanen artış, yalnızca tek seferlik bir ödeme olarak kalmadı. Maaş sistemine kalıcı bir unsur olarak dahil edilen bu rakam, 2024 ve 2025 yıllarındaki tüm maaş artışlarından ve enflasyon farklarından doğrudan etkilendi. Dünya Gazetesi yazarı SGK Uzmanı Özgür Erdursun, verilmeyen bu zammın emekli maaşları üzerindeki "bileşik etkisini" tek tek hesapladı. Erdursun’un analizine göre, eğer 2023’te bu hak emekliye de tanınsaydı, bugün ödenecek tutar enflasyon çarpanlarıyla birlikte 26 bin TL sınırını aşmış olacaktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNDE KAYIP DAHA BÜYÜK

Nisan 2026 verileri baz alınarak yapılan hesaplamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seyyanen zam kaynaklı aylık gelir kaybı dudak uçuklattı. 2023 Temmuz'daki 8.077 TL'lik başlangıç tutarı, 2024 yılındaki yüzde 49,25 ve yüzde 24,73’lük zamlar; ardından 2025 yılındaki artışlar ve 2026’nın ilk dört ayındaki TÜFE farkları eklendiğinde bugün tam 26.115 TL’ye ulaştı. Bu tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin her ay cebine girmesi gereken bu tutarın, sistem dışında kaldığı için "buharlaştığını" gösteriyor.

MEMUR EMEKLİLERİ DE AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

Benzer bir tablo memur emeklileri için de geçerli. Memur emeklileri için yapılan hesaplamaya göre, 2023’teki seyyanen artışın bugünkü karşılığı 25.207 TL seviyesine çıktı. Memurların aldığı bu destekten mahrum kalan emekliler, hem ana paradan hem de bu paranın zaman içinde getireceği yüksek enflasyon farklarından mahrum kalarak çifte kayıp yaşadı.

TEMMUZ 2026'DA FARK DAHA DA AÇILACAK

Erdursun'un dikkat çektiği bir diğer kritik nokta ise 2026 yılının henüz açıklanmayan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri.

Temmuz 2026’da oluşacak 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte, söz konusu "seyyanen alacak" rakamlarının çok daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Uzmanlar, emekliler için yapılacak olası bir iyileştirmede artık 8 bin liralık eski rakamın değil, bu rakamın ulaştığı güncel ekonomik değer olan 26 bin TL bandının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.