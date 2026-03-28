Sinoplu emlakçılar, yüksek fiyatlar ve kredi faizleri nedeniyle konut piyasasının durma noktasına geldiğini belirtti. Kira ve yaşam maliyetlerinin asgari ücreti aştığını, vatandaşın ev alıp kiralayamaz hale geldiğini söyleyen emlakçı Ahmet Atalay, "İnsanlar ev satın alamıyor, ev kiralayamıyor. Emlak diye bir şey kalmadı. Biz sadece burada oturup çay çorba içiyoruz. Ev satın alma gibi bir şans yok. Kiralar dersen 25-30 bin liradan aşağı kira yok. Asgari ücret 28 bin lira. Adam 20 bin lira kiraya versin. 8 bin lirayla elektrik suyunu mu ödesin? Ne yapsın? İnsanlar evine ekmek almakta zorlanıyor" dedi.

Sinoplu emlakçılar, konut alım satımı ve kiralamada yaşanan sıkıntıları anlattı. Koşulların her geçen yıl zorlaştığını belirten emlakçılar, alım satımların durduğunu, vatandaşın kira ödemede bile zorlandığını kaydetti.

Sinoplu Emlakçı Ahmet Atalay, şunları söyledi:

"İnsanlar ev satın alamıyor, ev kiralayamıyor. Emlak diye bir şey kalmadı. Biz sadece burada oturup çay, çorba içiyoruz. Altın düşüyor insanlar altına gidiyorlar. Dolar yükseliyor dolara gidiyorlar. İnsanların ev satın alma gibi bir şansı yok. Bir de vergi olayı çıkartmışlar. İnsanlar çok berbat durumda. Ev de alamıyorlar, hiçbir şey alamıyorlar. Kiralar dersen 25 bin liradan aşağı kira yok, 30 bin liradan aşağı kira yok. Asgari ücret 28 bin lira. Adam 20 bin lira kiraya versin. 8 bin lirayla elektrik suyunu mu ödesin? Ne yapsın? İnsanlar evine ekmek almakta zorlanıyor. Artık buna bir düzen getirilmesi lazım. Hükümetimizin buna el atması lazım.

Emekliler zaten kan alıyor. Biz emekliyiz. Bizim sıkıntımız bitmiyor. 20 bin lira aylık alan bir emekli, 25 bin lira kira verirse, ne olacak bu emeklinin hali? Emeklileri, esnafları düşünen yönetim yok. Emekli maaşı 20 bin lira alıyorum. Bundan 10 sene evvel 20 bin lira alan biri maaşıyla adam ev alabiliyordu. Kredisini ödeyebiliyordu. Şimdi ödeyebiliyor mu?

Felakete gidiyoruz. Savaş ayağına zaten bir neden arıyorlardı. Savaş çıktı, benzin fiyatları arttı, doğal gaz arttı. Hani biz her dönemde doğal gaz buluyorduk. Her doğal gaz bulduğumuzda bizim doğal gaz fiyatları artıyor. Doğal gaz nerede? Petrol nerede? Orada burada petrol buluyorduk. Nerede bunun halka getirisi? Hiçbir getirisi yok. Daha çok fiyatlar artıyor. Ekmek olmuş 15-20 lira. Emlak sektörü zaten bitmiş, esnaf zaten bitmiş. Şu anda KYK yurdunda kalmayan öğrencilerin hepsi geri dönüp evlerine gidiyor, okuyamıyorlar. Burada üniversitesini dondurup gidenleri ben çok biliyorum. Öğrenci 'Ben 20 bin lira, 25 bin lira diyor kira veremem' diyor. Veremediği için de okuyamadığı için çekip gidiyor" dedi.

“EMLAK PİYASASI ÇOK BERBAT BİR DURUMDA”

Emlakçı Nurol Özusta ise şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemler daha iyiydi. Son 5-6 seneden beri hiç iş yok. Ne kiralıklarda, ne satılıklarda fiyat çok yüksek olduğu için kimse alamıyor. Alsalar bile banka faizlerini ödeyemiyorlar. Emlak piyasası çok berbat bir durumda. Ben 20 bin lira maaş alıyorum. Evim olmasa, başka yerden gelirim olmasa, emlakçılık olmasa, kahvem olmasa benim geçinme şansım sıfır. Şu sokaklarda dilenmem gerekir. Geçinemeyen emekli çalışmak zorunda. Çalışamayan yaşlılar var. Para topluyorlar. Görüyorsunuz bazı yerlerde cami avlularında cuma günleri, hastanenin oralarda çorap satıyorlar, bant satıyorlar. Biz böyle bir şey görmedik. Herkesin hali kötü. Düşün 20 milyar maaş aldım. 4 milyar doğal gaz parası, bin lira su parası, 15 bin lira kira, ekmek bile alamazsın" dedi.