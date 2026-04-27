Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dan şikayetçi olan müteahhit Emrullah Turanlı’nın Şişli Belediyesi’nin arkasındaki 37 katlı gökdelenlerin kaba inşaatı bitmek üzere.

Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından hızla başlayan inşaatlarda gökdelenlerden biri 30’uncu kata, öteki 24. Kata ulaştı. “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak olarak anılan projenin toplam alanı 1 milyon metrekare büyüklüğünde.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gökdelenler bitince tahliye umuyor.

MÜHÜRLENDİ AMA...

Bu devasa inşaat alanında, henüz temeli bile atılmamış bir alan daha var. İnşaat devam ederken, belediyenin karşısında bulunan ve henüz inşaatı başlamayan alan için alınan zemin iyileştirme ruhsatı da iptal edildi. Burada zemin çalışmaları devam ediyor.‘Şişli’nin Kanal İstanbul’u’ olarak tanımlanan proje için belediye binasının yanındaki yer, Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından rezerv alanı ilan edildi. Bölge deprem toplanma alanıydı. Proje, tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından mühürlenmişti. Kayyum atanması ile projede çalışmalar hızlandı. Ayrıca belediyenin arkasında yükselen kulelerin arasında bulunan etkinlik alanının da ruhsatı bulunmuyor. Ada-parseli olmayan bu alana daha önce AKP Şişli Teşkilatı, iftarlarını düzenlemişti. AKP Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat ve Emrullah Turanlı da kol kola görüntülenmişti.

KAYYUM ATANDI

Resul Emrah Şahan, 23 Mart 2025’te, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklandı. Hakkında Kent Uzlaşısı davası açıldığı ve terörle suçlandığı için yerine kayyum atandı. Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, inşaatın başlamasına izin verdi. Bu süreçte Resul Emrah Şahan, Kent Uzlaşısı davasından tahliye edildi ama İBB dosyasından yine tutuklandı.

Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı

BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Skandalların gündemindeki inşaatta daha önce yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Gülten Demir’e beton mikseri çarptı. Demir’in kamyonun altında kaldığı kazada, sürücü çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gülten Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.