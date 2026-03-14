Fenerbahçe’de oynadığı 79 resmi maçta 38 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemesine rağmen kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle sık sık tribünlerin ve sosyal medyanın hedefi haline gelen Faslı yıldız, devre arasında 15 milyon Euro karşılığında Al Ittihad'ın yolunu tutmuştu. Yeni takımı Al Ittihad ile Arabistan Pro Ligi'ne harika bir başlangıç yapan En-Nesyri, gollerine hız kesmeden devam ediyor.

ATMAYA DEVAM EDİYOR

Ligin 26. haftasında oynanan zorlu Al Riyadh deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli golcü, maçın henüz 4. dakikasında jeneriklik bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi. En-Nesyri’nin takımı sahadan mağlubiyetle ayrılsa da golcü oyuncunun yükselen formu Arap basınında geniş yankı buldu. Toplam 7 maçta forma giyen En-Nesyri 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SARAN SEBEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, En-Nesyri’nin ayrılışını şu şekilde açıklamıştı: "Bize sürekli 'En-Nesyri gitti' diyorlar. En-Nesyri'nin gitmesine sebep olanlar, o dönem tribünde ve sosyal medyada en çok bağıranlardır. En-Nesyri, Afrika Kupası'ndan döndüğünde doğrudan yanıma geldi ve 'Gitmek istiyorum' dedi. Nedenini sorduğumuzda ise çok netti: 'Sosyal medyadaki linçleri ve stadyumdaki protestoları artık psikolojik olarak kaldıramıyorum.' Biz de oyuncuyu zorla tutamayacağımız için 'Peki' dedik ve yolları ayırdık."