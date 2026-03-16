Türkiye’nin bilinen içerik üreticilerinden Enes Batur, üç yıllık sessizliğini bozarak YouTube trendlerine zirveden giriş yaptı. "Hayattayım" başlığıyla paylaştığı içerikte yaşadığı depresyon sürecini anlatan Batur, dijital dünyada yeni bir izlenme rekoruna imza attı.

Video sadece ilk gününde 10 milyon izlenmeyi aşarken bu başarı Batur’un banka hesabına da milyonlar olarak yansıdı. Fenomenin uzun bir aradan sonra dönmesi sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

BİR GÜNLÜK KAZANCI 6 MİLYON LİRAYI BULDU

Videonun kısa sürede ulaştığı devasa izlenme rakamı beraberinde büyük bir kazanç getirdi. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Enes Batur, dönüş videosuyla sadece 24 saat içinde servet değerinde gelir elde etti.

YouTube reklamlarından 2 milyon TL kazanan ünlü isim, bağışlardan 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL alarak toplamda 6 milyon TL kazanca ulaştı. Bu rakam Türkiye’de ulaşılan en yüksek günlük kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti.

"AYLARCA KİMSEYLE KONUŞMADIM"

Enes Batur, videonun içeriğinde takipçilerine karşı oldukça net ve dürüst açıklamalarda bulundu. İlişkisinin bitmesinin ardından ağır bir depresyon dönemine girdiğini belirten fenomen, yaşadığı zorlu süreci tüm çıplaklığıyla anlattı.

Aylarca kimseyle konuşmadığını ve kendisini tamamen yalnız hissettiğini ifade eden Batur'un itirafları izlenme oranını zirveye taşıdı. Videonun izlenme sayısı artmaya devam ederken toplam gelirin daha da yükselmesi bekleniyor.