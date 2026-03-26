Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisinde aylık medyan yüzde 2,30, ortalama tahmin yüzde 2,42 artış yönünde oldu.

Aylık TÜFE beklentilerinde en yüksek oran yüzde 4,00, en düşük artış oran ise yüzde 2,00 olarak gerçekleşti.

İdeal Data Haber'in 24 kurum/ekonomist ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, mart ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 31,40, ortalama tahmin yüzde 31,51 oldu. Yıllık tahminlerde en yüksek ve en düşük oranlar sırasıyla yüzde 33,51 ve yüzde 30,94 olarak kaydedildi.

Ekonomistlerin, çekirdek enflasyon göstergelerinden C Endeksi’ne ilişkin aylık beklentisi yüzde 1,90, yıllık beklentisi ise yüzde 29,35 oldu.

2026 YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR/TL BEKLENTİLERİ ARTTI

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğilimi devam etti. Yıl sonu medyan tahmin yüzde 25,00 oldu. Önceki anket döneminde bu oran yüzde 24,00 seviyesindeydi.

2026 yıl sonuna ilişkin 18 ekonomistin katıldığı ankette ortalama tahmin yüzde 25,28 oldu. En yüksek ve en düşük beklentiler ise sırasıyla yüzde 30,00 ve yüzde 21,50 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,80 oldu. Tahmin aralığı 46,00-53,20 bandında oluştu.

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.