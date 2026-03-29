Oyunculuğa 2001 yılında yayınlanan 'Ruhsar' dizisi ile başlayan 46 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, kariyer zirvesini ise 2014 yılında yayın hayatına başlayan ve 5 yıl boyunca yayınına devam eden 'Diriliş Ertuğrul' dizisi ile yaşadı.



Dizi başta Pakistan olmak üzere birçok coğrafyada yüz milyonlarca insan tarafından izlenirken, Düzyatan'ın reyting rekorları kıran yapımları ona devasa bir servet kazandırdı.





TOPLAM SERVETİ 48 MİLYON DOLARI GEÇTİ



2014 yılında Hülya Koçyiğit'in torunu Gülşah Alkoçlar ile dünya evine giren ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Düzyatan, kazancının önemli bir kısmını gayrimenkul yatırımına yönlendirdi.



25 yıldır oyunculuk yapan ve çok sayıda başarılı projede başrolü üstlenen Düzyatan'ın sahip olduğu servet ise 50 milyon dolar sınırına dayandı.





Oynadığı dizi ve filmlerin yanı sıra milyonlarca liralık reklam sözleşmeleri ile servetini büyüten Düzyatan, dudak uçuklatan mal varlığına rağmen nispeten mütevazı bir hayat yaşamayı sürdürüyor. Düzyatan'ın Türkiye dışında farklı ülkelerde de gayrimenkul sahibi olduğu bilinirken, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" ifadelerini kullandı.







