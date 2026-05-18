BORSA İstanbul’da işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ hisselerinde manipülatif eylemler yaptıkları suçlamasıyla şirket yöneticileri Nazım Torbaoğlu

ve Burak Kızak, tutuklandı.

2 AYRI PLAKET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilere ‘piyasa dolandırıcılığı’ ve ‘kara para aklama’ suçlamaları yöneltildi. Tutuklanan Torbaoğlu’na, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz plaket vermişti.

Nazım Torbaoğlu, 23 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı’na katkılarından dolayı bizzat Erdoğan tarafından plaketle ödüllendirilmişti. Mart ayında da Yeşilay’a sunduğu katkılar nedeniyle de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Torbaoğlu’na tebrik plaketi verilmişti. Avod Gıda hisseleri cuma gününü yüzde 4.9’luk, geçen haftayı da yüzde 11.3’lük düşüşle tamamladı.