İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 24 bin 434 adet sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 2 kasatura, 1 kılıç, 1 av tüfeği, 22 av fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

