TikTok'ta paylaştığı bir videoda, katkı maddeleri açısından zengin şekerli içeceklerin "vücuttaki hormon dengesini bozabileceğini" belirten Dr. Neena Chandrasekaran, "Yüksek kafein içeriği, stres hormonu olan kortizol seviyelerini artırırken, aşırı şeker, saç köklerini zayıflatabilen ve saç dökülmesini artırabilen zayıf dolaşım ve iltihaplanma ile ilişkilidir. Yüksek kortizol seviyeleri ve şekerin birleşimi, kaygı duygularını şiddetlendirebilir ve sinir sistemini aşırı uyarabilir." ifadelerini kullandı.

Dr. Chandrasekaran, artan stresin saç dökülmesine yol açabileceğini vurgularken, bu bağlantıyı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Günde en az bir şekerli içecek tüketen erkeklerde risk fazla

Geçmişte yapılan bilimsel çalışmalar, günde en az bir şekerli içecek tüketen erkeklerin saç dökülmesi riskiyle daha fazla karşılaştığını ortaya koymuştur. 2023 yılında Çin'de yapılan bir araştırma ise, haftada yedi kez şekerli içecek tüketen erkeklerin saç dökülme riskinin üç kat arttığını göstermiştir. Uzmanlar, saç dökülmesinin çok sayıda faktöre bağlı olduğunu ve multifaktöriyel bir süreç olduğunu vurgulamaktadır.

Vidal'a göre, erkeklerde saç dökülmesi genellikle genetik miras ve erkek hormonlarının saç yaşam döngüsünü hızlandıran etkileriyle bağlantılıdır.

Belirli sayıda döngüden sonra saç uzaması durur. Fransız bir kozmetik markasına göre ise erkeklerde saç dökülmesinin çoğunlukla kalıtsal olduğu ve androjenik alopesinin erkeklerin yaklaşık %70'ini etkilediği belirtilmektedir. Ancak, şekerli içecek tüketiminin tek başına erken saç dökülmesini açıklamak mümkün değildir. Bu kötü alışkanlık genellikle kötü bir yaşam tarzının (sigara, alkol, hareketsiz yaşam tarzı vb.) bir parçasıdır.

Bu nedenle, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara içmeme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi ortaya çıkmaktadır. Protein, çinko (istiridye, deniz ürünleri, yumurta sarısı) ve demir (kırmızı et) açısından zengin gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca, yağlarda bulunan temel yağ asitlerinin yeterli miktarda alınması da önemlidir.