Burak Yılmaz’ın yaptığı açıklamalar deprem etkisine yol açtı. Sözcü yazarı Erman Toroğlu, Yılmaz’ın açıklamalarını yorumladı.

Toroğlu, “Burak’ın son yaptığı konuşmayı dinledim. Gördüğüm kadarıyla Burak, yüzde yüz haklı. Bunu yazıyla verseydi anlayamazdım ama kameralar döndü mü gözler yalan söylemez. Bu konuşmayı dinledikten sonra şöyle bir düşündüm, Burak Türkiye’de gemileri yakmış. Neden? Bu TFF olduğu müddetçe Burak’a Türkiye’de hiçbir kulüp iş vermez. Başarısız olduğu için mi? Hayır. Bütün kulüpler federasyondan korkarlar. Bunlardan sonra Burak’a iş verecek cesarette bir kulüp var mı bilemiyorum. Verirlerse ‘Helal olsun’ derim. Burak’ı dinleyince bu işlerin organize yapıldığı gözüküyor. Eğer öyleyse ligde de şampiyonluk herhalde belirlendi. Söyleyin de kurtulalım! Burak konuştuktan sonra hâlâ suspus oluyorsanız insanın aklına bin tane şey geliyor!’’ ifadelerini kullandı.