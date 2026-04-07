SÖZCÜ yazarı Erman Toroğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme taşıdı..

İki tane büyük maç oynandı. Birinde Barış Alper atılır mı, atılmaz mı sorunu çıktı? VAR çağırdı, bence hakem Cihan Aydın doğru bir iş yaparak Barış Alper’e kırmızıyı göstermedi. Eğer çağırmasaydı, akıllarda kalacaktı. Çünkü şüpheli bir pozisyon… Ertesi akşam Yasin Kol’un uzatmanın son dakikalarına doğru ceza sahası yayının üzerinde başlayan bir ikili mücadelede bulunduğu yer, santra yayının üzerinde hem de yan üzerinde. Fotoğrafta da gördüğünüz üzere mücadeleye giren futbolcular nerede, hakem nerede? Santrada ruhunu vermiş, koşmaya gayret ediyor.

BARİ BEN HALLEDEYİM

Pozisyona en az 35 metre uzakta ve penaltıyı çalıyor. Pozisyonu arkalı önlü gören (Yan kesitten görmeyen) bir hakem öyle bir penaltıyı veremez. Çünkü őzik kurallarına aykırı… O zaman insan olarak şunu düşünüyorum, bir hakem gördüğü pozisyonda hata yapabilir, yanlış görmüştür. Ama önemli bir olay var. Görmediğin bir pozisyona düdük çalarsan o zaman kafanda başka şeyler vardır. Espriyle karışık şunu da söyleyebilirim: “Fenerbahçe takımı, Beşiktaş kalecisi Ersin’le üç kez karşı karşıya kaldı, net fırsatları kaçırdı. Vakit de bitiyor, gemi kalkıyor artık, siz atamadınız bari ben halledeyim” dedi o zaman. Espri yani!

YASİN KOL RUHUNU VERDİ

Penaltıyı verdikten sonra penaltı pozisyonunun içindeki Beşiktaşlı oyuncu hakemin gözünün içine baka baka kendi iki parmağını kendi gözüne sokarak ‘Kör müsün!’ hareketi yapıyor. Kesinlikle sarı kart gerekir. Hemen yanındaki Fenerli futbolcu seyirciye dönerek daha yüksek bağırmalarını istiyor ‘hakem ve VAR etki altında kalsın’ diye. Dönüp ona da centilmenliğe aykırı hareketten sarı kart göstermesi gerekir ama nerede? Hakem o sırada ruhunu vermiş durumda. Düşünecek hali yok, zaten koşacak hali de kalmamıştı. Nereden bakarsanız bakın, rezalet bir olay.

HAKEMİ NEDEN DÜŞÜRDÜN?

Şimdi size ikinci bir şey yazacağım. Bu da enteresan, sonra bir üçüncüyü yazacağım tam bomba… Şimdi gelelim ikinciye: Bu maçın var hakemi Buğra Taşkınsoy. Bunlar baba ve iki kardeş hakem âleminin içindeler. Bunların tohumları buram buram hakem kokuyor. Bu hakem sezon başında klasman düşürülüyor. Soruyorlar MHK başkanına, “Bu hakemi neden düşürdünüz?” diye… Verdiği cevap, “Onunla artık yollarımız ayrıldı” oluyor ama gelgelelim işin aslı öyle olmuyor. Bu hakem arkadaş mahkemeye gidiyor, ondan bir müddet sonra da tekrar klasmana dönüyor ve sonra da böyle çok önemli maçlara verilmeye başlanıyor.

BENİ ARAMA ÇIK AÇIKLA

Şimdi gelelim en önemli mevzuya: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, son üst düzey hakem seminerinde şöyle iki cümle sarf ediyor mu? Kendisine soruyorum çünkü çok merak ediyorum. Üst düzey hakemlere hitap eden Gündoğdu takım ismi vermeden, “Bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim: Bir takım var, teknik adamı sahanın içinde sizi taciz ediyor, çemkiriyor, devamlı itiraz ederek seyirciyi üzerinize yolluyor. O kulübün yöneticileri de aynı işleri yapıyorlar. Ama bir başka kulübün ne teknik adamı ne idarecisi size hiçbir şey yapmıyor ve söylemiyor. Sessiz kalıyorlar. Peki, o zaman siz bu durumlarda pozitif bir ayrımcılık yapmayı düşünmüyor musunuz?” Buyur buradan yak! Cevabını telefonda değil, kamuoyuna açıklamasını beklerim. Eğer doğru değilse devam etmelisin ama doğruysa istifa etmelisin. Bu kadar net!