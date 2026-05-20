Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2’nci Siteler Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede saat 21.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehaneye gelen bir şahıs ile işletmeci Turan A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sokağa çıktı. Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte şüpheli, yanındaki tabancayı çıkararak kahvehane işletmecisi Turan A.’ya peş peşe ateş açtı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Turan A. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.
"Beni sürekli gelen müşterim vurdu"
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralı işletmeci Turan A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Turan A., sedyeyle ambulansa bindirildiği sırada kendisini yaralayan kişiyi teşhis ederek polislere, "Beni sürekli kahvehaneye gelen müşterim vurdu" dedi.
Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Turan A.’nın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.