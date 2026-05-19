Kamuoyu, Türkşad Kunthan Uçuk'u 'Şarkıcı Gülşen’i tutuklatan savcı' olarak tanıyor... Uçuk'a eski eşine karşı “basit yaralama” suçundan Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’in soru önergesine verilen cevapla ortaya çıkan davanın iddianamesinde Pınarhisar savcısı Uçuk’un 2 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, 9 Nisan 2026’da Adalet Bakanı Akın Gürlek’in cevaplaması istemiyle Meclis'e sunduğu yazılı soru önergesinde, savcı Uçuk’un eski eşine şiddet uyguladığı, Kıbrıs’ta kumar oynadığı, kumar borcunu eşinin üzerine bıraktığı iddialarını dile getirmişti.

Önergede, savcının eski eşinin üzerine milyonlarca liralık krediler çektiği, ticari faaliyet yürüttüğünü belirten Özer, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonucunu, savcının hala görevde olup olmadığını, hakkında idari bir karar uygulanıp uygulanmadığını, olayla ilgili adli bir soruşturma olup olmadığını sordu.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre önergeye yanıt veren Tekirdağ Başsavcılığı savcı Uçuk hakkında “basit yaralama” suçundan dava açıldığını, “tehdit” ve “hakaret” suçlarındansa takipsizlik kararı verildiğini aktardı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 12 Mayıs 2026 tarihli iki sayfalık iddianamede, çocuğu doktor randevusuna götürdükleri sırada savcı Uçuk’un eski eşine arabada şiddet uyguladığı anlatıldı.

Eski eş, aldığı darbelerle ilgili darp raporu alırken, tanıklar da olay günü yaşananları doğrulayan ifadeler verdi. İddianamede eski eşin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Sanık savcı Uçuk ise eski eşini darp etmediğini, iddiaların asılsız olduğunu, atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Eski eş, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından da şikâyetçi olmuştu; ancak savcılık bu suçlardan takipsizlik kararı verdi.

4 YIL ÖNCE GÜLŞEN'İ TUTUKLATTI

Gülşen’in Nisan 2022’de bir konser sırasında orkestra arkadaşıyla şakalaşması, 4 ay sonra 24 Ağustos 2022’de sosyal medyada paylaşıldı. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada #GülşenTutuklansın etiketi açıldı. Ertesi gün gözaltına alınan Gülşen, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla 4 gün hapiste tutuldu. 15 gün ev hapsinde kalan Gülşen hakkında hazırladığı iddianameye 702 müşteki eklenmişti. Listede imam hatip dernekleri, vakıflar, dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu ve dönemin KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur gibi isimler yer alıyordu.

CELAL ŞENGÖR'Ü İFADEYE ÇAĞIRMIŞTI

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ersan Atar, Sezgin Kesim, Doğan Ergün, İzel Sezer ve Nazan Özcan’a dava açmıştı. Gazeteciler Sedef Kabaş ve Hayri Tunç’u da gözaltına aldırmıştı.

Uçuk’un ifadeye çağırdığı bir diğer ünlü isim Prof. Dr. Celal Şengör’dü. Uçuk, Şengör’e bir televizyon programında söylediklerinden dolayı “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasını yöneltmişti.