Hiçbir ticari planı olmadan sadece kamerasının kayıt düğmesine basan Franco Leonardi, paylaştığı videonun saatler içinde viral olmasıyla kendini gıda sektörünün içinde buldu.

Endüstriyel fıstık ezmelerinin "kalitesiz malzemelerden" üretildiğini fark eden genç, şeffaflık üzerine kurduğu iş modeli ve yenilikçi üretim teknikleriyle Arjantin'de dikkatleri üzerine kısa sürede üzerine çekti.

Franco, sosyal medyada fıstık ezmesi hakkında konuştuğu o ilk videoyu yayınladığında sadece 18 yaşında bir lise öğrencisiydi. Saatler içinde binlerce izlenmeye ve yüzlerce yeni takipçiye ulaşan bu tesadüfi başarı, onun süpermarket raflarına farklı bir gözle bakmasını sağladı.

TN kanalına verdiği röportajda Franco, sektöre giriş motivasyonunu şu sözlerle açıklıyor: "Bana çoğu zaman fıstık ezmesinin başka türlü satılamayan, eski, kırık veya bütün olarak pazarlanamayacak kadar düşük kaliteli yer fıstıklarından yapıldığını söylediler. İşte o zaman farklı bir şey yapabileceğimi düşündüm."

Sadece yüksek kaliteli ve bütün fıstıklar kullanarak kendi versiyonunu yapmaya karar veren Franco'nun ilk denemesi (çiğ fıstık ve su kullanarak yaptığı karışım) tamamen "yenilemez" bir felaketle sonuçlandı. Ancak pes etmedi:

Ailesinin yardımıyla ilk profesyonel mutfak robotunu aldı.

Şu an saatte 1 kilogram üretim yapabiliyor. Ancak talebi karşılamak için, teknik lise eğitiminin de avantajıyla, eski bir çamaşır makinesinin parçalarını kullanarak özel bir fıstık kavurma makinesi tasarlıyor.

TÜM HER ŞEYİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞIYOR

Franco 20.000 takipçiye ulaşan Instagram hesabında kavurma sürecini, karıştırma işlemlerini, günlük eğitimini ve yaptığı hataları takipçileriyle açıkça paylaşıyor. Tüketicilerle kurduğu bu şeffaf "güven" bağı, markanın en büyük sermayesi konumunda.

Franco, Arjantin genelinde bir dağıtım ağı kurmayı hedefliyor. Bunu yaparken geleneksel satış yöntemleri yerine, sokak modası (streetwear) markalarının kullandığı popüler bir modeli benimsiyor: Drop Sistemi.

Belirli bir günde sınırlı sayıda ürünü internet üzerinden satışa sunarak hızlıca tükenmesini sağlamak. Bu yöntem, hem talebi ölçmesini hem de ürünün özel kalmasını sağlıyor.