İş görüşmelerinin o meşhur final sorusu "Ne zaman başlayabilirsiniz?" sorusuna verilen "hemen" cevabı, kariyerinizi başlamadan bitirebilir. Tüketici Teknolojisi Birliği (CTA) eski CEO’su Gary Shapiro, işe alım sürecinde en yetenekli adayları bile elediği o kritik "sadakat testini" açıkladı.

Birçok aday, işe hemen başlayabileceğini söyleyerek motivasyonunu kanıtladığını düşünse de Shapiro’ya göre bu cevap bir karakter zafiyetine işaret ediyor.

Shapiro, mevcut işinden ayrılmak için yasal süreleri beklemeyen veya projelerini devretmeden bırakmaya hazır olan adayların, gelecekte kendisine de aynı sadakatsizliği yapacağını savunuyor.

Shapiro, kurumun Operasyon Direktörü (COO) Christina Brady'i işe alırken yaşadığı diyaloğu şöyle aktarıyor:

"Eski işinden geçiş sürecinin altı hafta süreceğini söylediğinde 'Mükemmel, işi aldın' dedim. Mevcut sorumluluklarına duyduğu saygı, bizim için en büyük referans oldu."

Yapay zeka mülakatlarda kartları yeniden karıyor

Shapiro’nun "etik ve sadakat" odaklı testi geçerliliğini korurken, teknoloji dünyasında mülakat yöntemleri Yapay Zeka (AI) nedeniyle köklü bir değişim geçiriyor.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’nın kurucu ortağı Greg Yang, mülakat sırasında soruları yanıtlamak için Claude gibi büyük dil modellerini kullanan ve cevapları ekrandan okuyan adayları ifşa etti.

Adayların, mülakat sorularını Glassdoor, 1point3acres ve Cscareers gibi platformlarda sızdırması, teknoloji devlerini standart sorulardan vazgeçmeye zorluyor.

Yeni strateji: "Bana soru sor"

Yapay zekanın cevaplayabildiği teknik soruların güvenilirliğini yitirmesiyle birlikte, işverenler daha sohbet odaklı ve deneyim bazlı yaklaşımlara yöneliyor. Bazı yöneticiler artık adaya soru sormak yerine, onlardan iş hakkında soru bekliyor. Bir işverenin deyimiyle: "Eğer size derinlikli sorular soramıyorlarsa, muhtemelen o işi yapacak vizyona sahip değillerdir."