Aydın'ın Germencik ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saat 22.00 sıralarında silah sesleri yankılandı. Germencik Belediyesi tarafından işletilen yöresel ürünler satış mağazasına, yoldan geçen lüks bir araçtan peş peşe ateş açıldı. Sıkılan kurşunlardan 12'sinin isabet ettiği dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan emniyet ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda, silahlı saldırının şüphelisi olarak eski Germencik Belediye Başkanı 54 yaşındaki Fuat Öndeş yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Öndeş, daha sonra adliyeye sevk edildi.