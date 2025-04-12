YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic eski sevgilisi binicilik sporcusu Berk Çetin'in saldırısı nedeniyle zor günler geçiriyor.

"UZAKLAŞTIRMA KARARINI 5 KEZ İHLAL ETTİ"

Bilic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ocak ayında ilişkisini bitirdiği Çetin'in kendisini sistematik şekilde taciz, tehdit ve darp ettiğini belirterek "Daha önce evime girmeye çalıştı, kapı zorladı, siteye kurye kılığında girip beni takip etti, şoförümü dövdü. Uzaklaştırma kararı aldım, 5 kez ihlal etti. Üyesi olduğum spor kulübünün restoranında dün yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporuyla ve kamera kayıtlarıyla savcılığa başvurdum" dedi.

"ARTIK DAYANAMIYORUM"

Ünlü fenomen daha sonra yüzünü paylaşıp "Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız" açıklamasında bulundu.

ESKİ SEVGİLİSİ ÇAKAL'DAN DESTEK

Bu paylaşımların ardından Danla Bilic'e eski sevgilisi Emirhan Çakal şu sözlerle destek verdi:

"Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir. "

Bilic'in uzun zamandır küs olduğu arkadaşı Ala Tokel de "Benim şubelerimi arayarak bile Danla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi" ifadelerini kullandı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Danla Bilic’in, Berk Çetin tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler de açığa çıktı.

Çetin'in Bilic’in şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.