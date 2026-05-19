Avrupa Birliği’nin (AB) sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde hayata geçireceği Dijital Ürün Pasaportu (DPP), tekstil dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor. Artık bir tişörtün kalitesi kadar, o tişörtün doğaya bıraktığı iz de gümrükten geçip geçemeyeceğini belirleyecek.

AVRUPA'DA DİJİTAL PASAPORT DÖNEMİ

Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat kapsamında tekstil ürünlerinin tarladan mağazaya kadar olan tüm yolculuğunu dijital kayıt altına alıyor. Ürünlere eklenecek bir karekod, giysinin "dijital özgeçmişi" olacak ve bu pasaporta sahip olmayan ürünler AB gümrüklerinden geri çevrilecek.

ÜRETİMİN TÜM ŞEFFAFLIĞI ÖNÜNÜZDE

Yeni sistemle birlikte bir kıyafetin ipliğinden düğmesine kadar her detayı izlenebilecek. Dijital pasaportta; kullanılan ham maddenin kaynağı, üretimdeki karbon ayak izi, harcanan su miktarı ve hangi enerji kaynaklarının tercih edildiği gibi kritik bilgiler yer alacak.

Bu uygulama sadece gümrük memurları için değil, bilinçli tüketiciler için de bir rehber olacak. Avrupalı bir alıcı, telefonunu ürünün koduna okuttuğunda o giysinin doğaya ne kadar zarar verdiğini veya etik yollarla üretilip üretilmediğini anında görebilecek.

TÜRKİYE İÇİN RAKİPLERİ ELEME ŞANSI

Bu katı kurallar, Türk tekstil sektörü için dev bir fırsatı beraberinde getiriyor. Şeffaf tedarik zinciri kurmakta zorlanacak olan Çin, Bangladeş ve Vietnam gibi ülkelerin aksine; Türkiye, Avrupa'ya olan coğrafi yakınlığı ve güçlü altyapısıyla bu kriterlere çok daha hızlı uyum sağlayabilir.

Dijitalleşmeyen Firmalar İçin Risk Kapıda Sektör temsilcileri, bu sistemin kısa sürede küresel bir standart olacağını vurguluyor. Yazılım ve teknik altyapısını bugünden hazırlamayan, üretim sürecini şeffaf hale getirmeyen yerli firmalar, orta vadede hem ek maliyetlerle boğuşmak hem de Avrupa pazarından silinmek riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Artık tekstilde sadece en ucuz veya en kaliteli ürünü üretmek yeterli olmayacak. Yeni dönemde rekabet; kimin daha az su tükettiği, kimin daha az karbon salınımı yaptığı ve bu süreçleri kimin daha iyi dökümante edebildiği üzerinden dönecek.