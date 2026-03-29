Gıda enflasyonu artarken, kırmızı eti unutan, ucuz gıda kuyruklarında saatler geçiren vatandaşın beslenme alışkanlıkları da değişmek zorunda kaldı. Ekonomist İnan Mutlu’nun sosyal medya paylaşımı mutfaktaki yangınının geldiği noktayı ortaya koydu.

Vatandaşların patates tüketiminin 52 kilogramdan 67 kilograma çıktığını belirten Mutlu, ‘Yoksullaşmanın resmi’ diyerek paylaştığı grafikle birlikte şu ifadeleri kullandı: “Protein bulamayınca, karbonhidrata yöneldik. Et, bakliyat, balık ulaşılamaz olunca, patates tüketimi patladı. 2023’te 52 kilo olan kişi başı yıllık patates tüketimi, 2025’te 67 kiloya fırladı.”

BU, BİR HALK PORTRESİ

Ekonomist Ensar Yılmaz ise paylaşıma şu cevabı verdi: “Patatesin yükselişi, ülke durumunu özetleyen bir halk portresi. Bu portreyi ‘talep artışı fiyatı yükseltiyor’ diye okuyan olabilir. Oysa enflasyon talebin niteliğini değiştiriyor, gelir düştükçe düşük kaliteli mallara kayış var. Patatesin yükselişi, genel bir talep düşüşün göstergesi.”