Kıyıdan 32 mil uzaklıkta, köpekbalıklarının yoğun olduğu açık deniz sularında bulunan metal platforma ulaşım sadece helikopter ve teknelerle sağlanıyor.

Kuzey Karolina doğu kıyısında yer alan ve denizcilik tarihinde gemi kazalarıyla bilinen 28 mil uzunluğundaki Frying Pan Kayalıkları, sığ yapısı nedeniyle sadece 14 yıllık bir periyotta 130'dan fazla gemi enkazına neden oldu.

Deniz trafiğini ve balıkçıları uyarmak amacıyla inşa edilen bu kule, mimari yapısı gereği karada yükselen geleneksel deniz fenerlerinden farklı olarak, dört devasa metal ayak üzerinde ve deniz seviyesinden 41 metre yükseklikte bir petrol platformu şeklinde tasarlandı.

GPS TEKNOLOJİSİ GELİŞİNCE İŞLEVİNİ KAYBETTİ

Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve gelişmiş modern seyrüsefer teknolojilerinin denizcilik sektöründe standart hale gelmesiyle birlikte, okyanusun ortasındaki bu fener kulesi asıl işlevini kaybetti. Bir dönem yerel yaban hayatını ve deniz ekosistemini incelemek üzere bilimsel gözlem platformu olarak kullanılan yapı, 2010 yılında Oklahomalı girişimci Richard Neil tarafından satın alındı. Satın alma işleminin ardından kule, açık deniz şartlarında macera turizmine hizmet eden bir konaklama merkezine çevrildi.

ULAŞIM HELİKOPTER PİSTİ VEYA ÖZEL ASANSÖRLE SAĞLANIYOR

Lüks otel segmentinde yer almayan ve tamamen ekstrem konaklama şartlarına göre dizayn edilen Frying Pan tesisine lojistik erişim iki yolla gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, platformun üst kısmında bulunan helikopter pistini kullanabiliyor ya da deniz yoluyla ulaştıkları kule ayaklarından yukarıya doğru hareket eden mekanik asansör sistemiyle yapıya çıkabiliyor.

İç mekan tasarımı temel konfor ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde korunan otel, misafirlerine seyir balkonlarından gün doğumu manzarası ve kulenin altında yer alan koruma altındaki resif alanında profesyonel tüplü dalış yapma imkanı sunuyor.