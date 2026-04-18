EuroLeague'de "Alphonso Ford Top Scorer Trophy" ödülünü, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov kazandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, bu sezon 34 maçta 661 sayı atarak maç başına 19.4 ortalama yakalayan 30 yaşındaki Vezenkov'un ödülün sahibi olduğu belirtildi.

2022-23 sezonunun ardından ödülü ikinci kez kazanan Vezenkov, bu başarıya birden fazla kez ulaşan 4. isim oldu. Daha önce Igor Rakocevic 3; Keith Langford ve Alexey Shved ise ikişer kez bu ödülü kazanmıştı.

Vezenkov, EuroLeague'de 3 kez (2021-22, 2022-23, 2024-25) en iyi beşe seçilirken, 2025 play-off'larının MVP'si olmuştu.