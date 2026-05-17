Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Bangaranga" şarkısıyla tarihi bir zafere imza atarak Bulgaristan'a ilk şampiyonluğunu getiren pop yıldızı Dara’nın, büyük final öncesinde Türk hayranlarına yönelik yaptığı özel jest ortaya çıktı.

Güzel şarkıcı, Viyana'daki dev final öncesinde İstanbul'da kendisini desteklemek için bir araya gelen hayranlarının düzenlediği Eurovision etkinliği için telefonunun karşısına geçti. Üzerine giydiği Galatasaray formasıyla dikkat çeken Dara, çektiği video mesajla Türk müzikseverlerin kalbini fethetti ve yarışma öncesinde Türkçe kelimelerle seslenerek destek çağrısında bulundu.

"BANA OY VERİN"

Ünlü sanatçı, şampiyonluk ipini göğüslemeden hemen önce kaydettiği görüntülerde mesajına Türkçe olarak "Merhaba Türkiye, nasılsınız?" diyerek başladı. Sözlerinin devamında o gece büyük finalde sahne alacağını hatırlatan Dara, "Ben Dara. Bu akşam Eurovision büyük finalinde sahne alıyorum. Eğer benimle birlikte 'Bangaranga' diye coşmak istiyorsanız, 12 numara ile Bulgaristan'a oy verebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Türk hayranlarından ekran başında oy istedi. Formalı video, yarışma öncesinde sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

İSRAİL'E FARK ATARAK BİRİNCİ OLDU

Bu anlamlı çağrının ardından çıkılan oylamada en yakın rakibi İsrail’e tam 173 puan fark atarak 516 puanla Eurovision şampiyonu olan Dara, birinciliğinin kesinleşmesiyle birlikte Türkiye’ye olan sevgisini ve bağını bir kez daha ilan etti.

Zafer konuşmalarının ardından uluslararası basına verdiği demeçlerde Türk hayranlarına teşekkür mesajları göndermeye devam eden başarılı şarkıcı, Türkiye ile olan kopmaz bağının sırrını da paylaştı.

Hayat arkadaşı Ervin Ivanov’un Türk asıllı olduğunu belirten Eurovision şampiyonu, bu nedenle Türkiye’nin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu, her hafta düzenli olarak Türkçe çalıştığını da belirtti.