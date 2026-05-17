Eurovision 2026, İsrail'in organizasyona dahil edilmesine tepki gösteren İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya'nın çekilme kararlarının gölgesinde gerçekleştirildi. 25 ülkenin sahne aldığı finalde, profesyonel jüriden 204 puan ve halk oylamasından 312 puan alan Bulgaristan toplamda birinci oldu.

İsrail ise halk oylamasından gelen 343 puanın katkısıyla yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Bulgaristan, ikinci sıradaki İsrail'e toplamda 173 puan fark atarak Eurovision tarihindeki en büyük puan farkı rekorunu kırdı.

SAHNEDE FİLİSTİN BAYRAKLI PROTESTO

Finalde 3. sırada sahneye çıkan İsrail temsilcisi Noam Bettan, şarkısına başladığı sırada salondaki izleyiciler tarafından Filistin bayrakları açılarak protesto edildi. Yarışma devam ederken uluslararası arenadan da tepkiler yükseldi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, süregelen askeri operasyonlar ve yasa dışı işgaller nedeniyle Eurovision'da İsrail'e yer verilmemesi gerektiğini savundu. Türkiye ise puanlama sisteminin adil olmadığı gerekçesiyle 2013 yılından bu yana yarışmaya katılmama kararını bu yıl da sürdürdü.

AVRUPA GENELİNDE İZLENME ORANLARI DÜŞTÜ

Boykot çağrıları ve protestolar, yarışmanın Avrupa genelindeki televizyon izlenme oranlarına doğrudan yansıdı. İtalya devlet televizyonu RAI'nin ilk yarı final verilerine göre izleyici sayısı geçen yıla oranla yaklaşık 633 bin kişi azalarak 1 milyon 856 bine geriledi. Yarışmaya katılımı boykot eden Hollanda'da ise izlenme oranlarında geçen yıla göre yüzde 42'lik bir düşüş kaydedildi.

Ortalama 541 bin kişi tarafından takip edilen yarı final, Hollanda'da 2012 yılından bu yana en düşük izleyici seviyesine ulaştı. Benzer şekilde İngiltere, İsveç ve Belçika'da da izleyici sayılarında yüz binleri bulan belirgin düşüşler tescil edildi.