Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğini sürdüren Ayça Çağla Altunkaya, çiftin ilişkisine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Altunkaya, ev içindeki kuralların karşılıklı saygı üzerine kurulu olduğunu belirterek, özel hayatlarına dair samimi ifadeler kullandı.

''KARŞILIKLI SINIRLARI KORUYORLAR''

2024 yılında dünyaevine giren Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çifti, gözlerden uzak yaşamlarına rağmen zaman zaman yaptıkları açıklamalarla gündeme geliyor.

Son olarak muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ayça Çağla Altunkaya, evdeki düzeni “karşılıklı sınırlar” üzerinden kurduklarını söyledi.

''EV İŞİNE KARIŞTIRMIYOR''

Altunkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Evde ablayla beraber evi topluyoruz, ‘son dakika bir çekidüzen verelim’ dedik. Acun tam söylenecekken ben hemen döndüm ve dedim ki; ‘Ben senin nasıl futboluna karışmıyorsam, sen de benim işlerime karışmayacaksın.’ Biz böyle ayırdık; ben onun işine karışmıyorum, o da benim ev işlerime karışmıyor.”

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftin ilişki dinamiği takipçileri tarafından merak konusu oldu.