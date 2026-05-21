İstanbul Kağıthane'de Servet G., 45 yaşındaki annesi Susan G.'nin kendisini evde yalnız bırakıp gitmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Evin camlarını kıran Servet G., içerideki çeşitli eşyaları balkondan sokağa atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KARDEŞİ ZAR ZOR İKNA ETTİ
Adrese gelen polis ekiplerinin uyarılarına rağmen Servet G. kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine şahsın kardeşi çağrıldı. Kardeşinin konuşmaları sonucu ikna olan Servet G., kapıyı açarak polis ekiplerine teslim oldu.
Sinir krizi esnasında kendisine zarar vererek yaralandığı belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sokağa atılan eşyalar Servet G.'nin ailesi tarafından toplanırken, olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.