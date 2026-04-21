Binalarda görülen rutubet sorununa karşı profesyonel destek almadan önce uygulanması önerilen "folyo yöntemi", sorunun çözüm yolu hakkında net veriler sundu. Mimarların her iklimde ve her odada geçerli olduğunu belirttiği bu test süreci; duvarın kuru bir bezle temizlenmesi, alüminyum folyonun ilgili bölgeye hava almayacak şekilde bantlanması ve 48 saat beklenmesi esasına dayandı.

NEMİN KONUMU SORUNUN KAYNAĞINI GÖSTERDİ

Test süresi sonunda folyonun hangi tarafında nem biriktiği, sorunun nedenini saptadı. Folyonun duvara bakan iç tarafında nem oluşması, suyun doğrudan yapı malzemesinin içinden sızdığına işaret etti. Uzmanlar, bu durumun temel çatlakları, arızalı borular veya yetersiz dış yalıtım gibi ciddi yapısal sorunlardan kaynaklandığını açıkladı.

Folyonun odaya bakan dış yüzeyinde nem birikmesi ise iç mekandaki havanın yoğunlaşma (yoğuşma) yaptığı sonucunu verdi. Özellikle mutfak ve banyolarda görülen bu durumun; yemek pişirme, duş alma veya içeride çamaşır kurutma gibi faaliyetler sonucu oluşan nemin yetersiz havalandırma nedeniyle soğuk yüzeylere tutunmasından kaynaklandığı belirtildi.

YAPI UZMANLARINDAN ÇÖZÜM REHBERİ

İnşaat müteahhidi Tom Silva, folyo testinden çıkan sonuçlara göre farklı müdahale yöntemleri önerdi. Silva, folyo altının ıslak kalması durumunda önce dış kaynaklı sızıntının kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde içten yapılacak kaplamaların fayda sağlamayacağını bildirdi. Folyo üstünün nemli olması durumunda ise sorunun nem alma cihazları ve doğru havalandırma teknikleriyle çözülebileceğini vurguladı.

NE ZAMAN PROFESYONEL YARDIM ALINMALI?

Uzmanlar, folyo testiyle tespit edilemeyecek kadar büyük lekeler, aktif küf oluşumu, soyulan duvar kağıtları ve ağır küf kokusu durumlarında profesyonel incelemenin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Test sonrası nemin hızla tekrar etmesi, sorunun yüzeysel değil, binanın temel yapısında daha derin bir bölgede olduğunu gösterdi. Yapı güvenliği için sızıntıların oluk onarımı, zemin düzleme veya temel güçlendirme gibi yöntemlerle giderilmesi gerektiği kaydedildi.