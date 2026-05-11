Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyona 1'inci Dünya Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen tabanca, kama ve kılıç bulunan C.Ç., gözaltına alındı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, C.Ç.'nin bulunduğu adreste yapılan aramada, 1’inci Dünya Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 revolver (altıpatlar) tabanca, 1915 yılına ait olduğu değerlendirilen kama ile üzerinde tuğra baskısı bulunan 100 yıllık olduğu belirtilen kılıç ile ruhsatsız 2 av tüfeği buldu. Silahlara incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.