Kaspersky'nin Vietnam'da düzenlediği dev etkinlikte konuşan Ülke Direktörü Ngo Tan Vu Khanh ve Asya Pasifik Genel Müdürü Adrian Hia, akıllı ev aletlerinin (IoT) aslında birer "veri toplama canavarı" olduğunu söyledi.

'Gözcü' görevi görüyormuş

Normalde hayatı kolaylaştıran sensörler ve veri toplama özellikleri, hackerların en büyük kozu haline geliyor:

TV ve kamera hattı: Hackerlar, kullanıcı etkinliğini saniye saniye izlemek için televizyonlara sızabiliyor.

Evdeki 'boşluk' takibi: Kameraları hackleyerek görüntü toplayan suçlular, evde kimin olup olmadığını bu yolla deşifre ediyor.

IoT tuzağı: Cihazlar internete bağlandığı an veri iletimi kesintisiz başlıyor ve her saniye siber saldırı riski katlanıyor.

Sakın önlem almadan bağlanmayın

Ücretsiz Wi-Fi ağları, siber korsanlar için tam bir "açık büfe" haline geldi. Adrian Hia, kişisel verilerin iletim sırasında saniyeler içinde çalınabileceğini vurguluyor:

VPN Şart: Uzmanlar, halka açık ağlarda korunmanın tek yolunun "VPN" kullanmak olduğunu ifade ediyor.

Bilinçli Kullanım: Güvenlik bilincini saniyeler içinde artırmayanlar, resimlerini ve bilgilerini birer "dijital ganimet" olarak kaptırabilir.

Rakamlarla 'siber savaş': 109 milyon tehdit

Kaspersky'nin sızdırdığı veriler durumun vahametini kanıtlıyor:

23,8 milyon saldırı: Sadece geçen yıl yerel cihazları hedef alan milyonlarca saldırı saniyeler içinde engellendi.

%34'lük tedarik zinciri darbesi: İşletmelerin üçte biri bu sinsi operasyonun hedefi oldu.

836 milyon dolarlık dev: Tehditler arttıkça Kaspersky’nin küresel geliri saniyeler içinde yükselerek %4 artışla 836 milyon dolara ulaştı.