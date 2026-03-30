Olay, 28 Mart günü saat 17.00 sıralarında Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklete binen F.D.A., komşuya ait olduğu belirtilen eşeğin saldırısına uğradı. Eşeğin bir süre kovalayıp yere düşürdüğü küçük çocuğu, olay sırasında orada bulunan ağabeyi A.A. kurtardı. A.A., eşeği uzaklaştırarak kardeşini saldırıdan aldı.

Ailesi tarafından Çay Devlet Hastanesi’ne götürülen F.D.A.’nın vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Komşuya ait eşeğin bir süredir başıboş dolaştığı ve daha önce de birkaç kişiye saldırdığı iddia edilirken, ailenin olayla ilgili şikayetçi olduğu belirtildi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök, yakalanan eşeğin köydeki bir ahırda karantinaya alındığını açıkladı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.