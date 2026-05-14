İlkbahar aylarının gelmesi, kemirgenler için kritik bir üreme ve beslenme döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Uzmanlar, bu dönemde farelerin yuva yapmak ve gıda bulmak amacıyla evlere yönelme eğiliminde olduğu konusunda uyarıyor. Profesyonel ilaçlama hizmetlerinin maliyeti ve kemirgenlerin taşıdığı hastalık riskleri göz önüne alındığında, ekonomik ve doğal yöntemler ön plana çıkıyor.

KESKİN KOKU FARELERİ UZAK TUTUYOR

Uzman isim Glen Peskett, farelerin hassas koku alma duyularının onlara karşı kullanılabileceğini ifade etti. Peskett’e göre, sarımsağın içeriğindeki güçlü kükürt bileşikleri fareler üzerinde caydırıcı bir etki yaratıyor. Farelerin bu yoğun kokuyu "toksik maddelerle" ilişkilendirdiğini belirten uzman, sarımsağın kemirgenlerin yön bulma yetisini bozarak onları evlerden uzak tuttuğunu vurguladı.

Farelerin eve girişini engellemek için sarımsak dişlerinin stratejik noktalara yerleştirilmesi öneriliyor. Özellikle şu alanlara dikkat çekildi; bodrum katları ve garajlar, mutfak dolapları ve kilerler, tavan araları ve duvar boşlukları. Sarımsağın yanı sıra elma sirkesi, kayan biberi ve sarımsak yağının da benzer bir caydırıcılık sağladığı kaydediliyor.

KOVUCULAR YETERLİ GELMİYOR

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, sadece doğal kovuculara güvenmenin yeterli olmayacağını, fiziksel önlemlerin de eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyor. Fare istilasını önlemek için şu adımların atılması tavsiye ediliyor:

Kapı altlarındaki, havalandırma boşluklarındaki ve duvarlardaki en küçük çatlakların bile kapatılması.

Düzen: Farelerin yuva yapmasına imkan tanıyan kalabalık ve dağınık eşya yığınlarının ortadan kaldırılması.