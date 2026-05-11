Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını sokaktaki bir binanın önüne park eden sürücü, binadakilerin tepki göstermesi üzerine tartıştı. Binanın önüne aracın park edilmesine karşı çıkan kişiler, daha sonra sürücüye saldırdı. Çıkan arbede sırasında otomobil sürücüsü yaralandı. Mahallelinin araya girmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücüye yapılan saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

